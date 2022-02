Brasil perde para a Argentina na semifinal e vai disputar o terceiro lugar da Copa América de futsal Time de Marquinhos Xavier fica com um a menos no segundo tempo e vê o goleiro Sarmiento pegar três pênaltis na decisão. Seleção encara a Colômbia no domingo

O Brasil não tem mais chances de conquistar o título da Copa América de futsal. Neste sábado, o time de Marquinhos Xavier perdeu para a Argentina por 2 a 1 nos pênaltis, depois de empate em 3 a 3, e deu adeus ao sonho do título. Neste domingo, a Seleção Brasileira irá disputar o terceiro lugar contra a Colômbia.

A Argentina abriu o marcador faltando 13 minutos para o fim do primeiro tempo, em lance confuso na área. A bola sobrou para Borruto, que bateu mascado. João Victor dividiu com Alemany e a redonda morreu no fundo das redes. A arbitragem assinalou gol para Borruto. Restando dez minutos para o fim, Ferrão empatou de pênalti.

No segundo tempo, Ferrão foi derrubado quase dentro da área e Matheus cobrou falta para marcar o gol da virada da Seleção Brasileira em Assunção. A Argentina deixou tudo igual mais uma vez com lindo chute de Claudino, que acertou o ângulo depois de tabela com Alemany.

A seis minutos do fim, o goleiro brasileiro Guitta foi expulso depois de colocar a mão na bola fora da área e a Argentina marcou o terceiro gol em tiro livre com Cuzzolino. O Brasil, porém, foi valente, e empatou o jogo com Marcênio cobrando escanteio e a bola desviando em Alemany para enganar o goleiro Sarmiento.

Na prorrogação, as duas equipes tiveram chance de balançar as redes, mas não conseguiram aproveitar as oportunidades e o placar seguiu empatado. Na disputa de pênaltis, Sarmiento pegou três cobranças, incluindo de Ferrão, Bruno Taffy acertou a trave, e a Argentina venceu por 2 a 1.

Neste domingo, a Argentina encara o Paraguai, na decisão, às 17h (de Brasília), na Arena SND. No mesmo local, mas às 14h (de Brasília), o Brasil encara a Colômbia, na disputa de terceiro lugar.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais