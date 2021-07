Brasil perde para a Alemanha no basquete masculino e não vai a Tóquio

O Brasil perdeu para a Alemanha na final do Pré-Olímpico de Split neste domingo e não conseguiu se classificar para o torneio de basquete masculino dos Jogos de Tóquio, para o qual Itália e Eslovênia, venceram outros torneios eliminatórios e também conquistaram vagas.

Os alemães venceram os brasileiros por 75 a 64, que no sábado haviam derrotado o México nas semifinais desse pré-olímpico.

O pivô do Orlando Magic, Moritz Wagner, liderou a Alemanha com 28 pontos e seis rebotes. Na seleção brasileira, apenas o veterano Anderson Varejão (de 38 anos), com 14 pontos, conseguiu responder em bom nível para contra-balancear, mas não foi o suficiente para sua equipe.

Em Belgrado, a Itália venceu a Sérvia por 102 a 95, um resultado um tanto enganoso já que a partida foi dominada pelos visitantes.

A equipe de Meo Sacchetti contou sobretudo com o bom trabalho de Achille Polonara (22 pontos, 12 rebotes), Nico Mannion (24 pontos) e Simone Fontecchio (21 pontos).

Já a Eslovênia, liderada por seu astro Luka Doncic, se classificou para os Jogos depois de vencer a Lituânia por 96-85 no Pré-Olímpico de Kaunas.

Em Tóquio, a Eslovênia vai jogar no grupo C, ao lado dos anfitriões Japão, além de Espanha e Argentina, atuais campeões mundiais e vice-campeões.

As duas equipes, lideradas por seus astros da NBA, Domantas Sabonis e Jonas Valanciunas pela equipe da casa, Doncic no visitane, fizeram um primeiro tempo muito equilibrado (52-52 no intervalo).

Na segunda etapa, a Eslovênia acelerou po ritmo, com uma vantagem de 80-69 aos 30 minutos, que não desperdiçou mais.

Apesar de ter se defendido com dois ou três jogadores em alguns momentos, Doncic foi mais uma vez brilhante, com um espetacular triplo-duplo (31 pontos, 11 rebotes e 13 assistências).

O último pré-olímpico de basquete masculino, que garante a última vaga, se encerra neste domingo em Victoria (Canadá), com o duelo entre Grécia e República Tcheca.

Os quatro pré-olímpicos deram, portanto, vagas somente a seleções europeias.

Antes desses torneios, oito seleções conquistaram suas vagas: o país-sede (Japão) e sete por meio do Mundial de 2019 (Espanha, Argentina, Estados Unidos, Austrália, Nigéria, Irã e França).

— Resultados das finais do Pré-olímpico de basquete masculino deste domingo:

Em Kaunas (LTU): Eslovênia x Lituânia 96-85

Em Split (CRO): Alemanha x Brasil 75-64

Em Belgrado: Itália x Sérvia 102-95

Em Victoria (CAN): Grécia-República Tcheca (pendente)

