++ Brasil pedirá moderação no Conselho de Segurança da ONU ++

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) – O Brasil fará um apelo para que “se pratique a moderação” para evitar a escalada do conflito entre Israel e Hamas na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU que o país presidirá neste domingo (8) em Nova York.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. O Brasil também deve defender a retomada dos acordos de Oslo, assinados em Washington em 1993 e que instituíram a Autoridade Nacional Palestina, incluindo aspectos como a abertura de negociações nos territórios ocupados e a retirada de Israel de áreas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. (ANSA).

