Brasil pede solução pacífica na Síria e orienta cidadãos no país

SÃO PAULO, 8 DEZ (ANSA) – O governo brasileiro disse neste domingo (8) que acompanha, “com preocupação”, a escalada dos conflitos na Síria, após rebeldes anunciarem a tomada de Damasco e a queda do ditador Bashar al-Assad, e apelou por uma solução pacífica.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores orientou todos os cidadãos brasileiros no território que tentem deixar o país por meios próprios até que a situação seja normalizada.

“O governo brasileiro acompanha, com preocupação, a escalada de hostilidades na Síria. Exorta todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção e a assegurarem a integridade da população e da infraestrutura civis”, afirmou o texto.

Segundo o comunicado, “o Brasil reitera a necessidade de pleno respeito ao direito internacional, inclusive ao direito internacional humanitário, bem como à unidade territorial síria e às resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas”.

O Brasil informou ainda que “apoia os esforços para solução política e negociada do conflito na Síria, que respeitem a soberania e a integridade territorial do país”.

De acordo com estimativas do Itamaraty, cerca de 3,5 mil brasileiros vivem na Síria. Até o momento, porém, não há registros desses cidadãos entre as vítimas do confrontos.

“O Itamaraty, por meio da Embaixada em Damasco, permanece monitorando a situação dos brasileiros na Síria. O Itamaraty insta a todos nacionais que se encontrem no país a que busquem sair da Síria”, conclui o comunicado. (ANSA).