Brasil pede extradição de italiano condenado por tráfico

RAVENA, 13 FEV (ANSA) – O Brasil fez um pedido de extradição do italiano Davide Migani, 52 anos, que havia sido preso no país em 24 de dezembro de 2011 após terem sido localizados 307 quilos de cocaína pura dentro do seu iate, informam diversos veículos de comunicação do país.

Segundo o jornal local “Il Resto del Carlino”, na última sexta-feira (11), policiais notificaram Migani sobre o pedido brasileiro, que foi atestado formalmente pelo procurador de Ravena, Daniele Barberini, e pela procuradora-geral da Corte de Apelação de Bolonha, Lucia Musti. O documento que informa o início do procedimento foi dado ao lado do advogado do italiano, Claudio Cicognani.

Apesar da justiça italiana não ter confirmado oficialmente, o jornal destaca que o mesmo procedimento pode ter sido feito – ou está em andamento – contra Giorgia Pierguidi, 47 anos, que namorava Migani à época e estava na embarcação.

O caso ganhou destaque em 2011 porque os italianos foram resgatados na costa de Aracaju, no Sergipe, após um naufrágio.

No iate, porém, os policiais encontraram uma grande carga de cocaína pura. Os investigadores estimam que havia meia tonelada no barco, mas foram recuperados cerca de 280 barras que totalizaram os 307 quilos, com valor estimado de 20 milhões de euros.

Os dois chegaram a ser absolvidos em primeira instância e liberados da prisão por terem convencido a corte de que não sabiam da carga. Segundo Migani, ele tinha naufragado de propósito após achar a droga e avisado a namorada pouco antes da ação.

No entanto, após a apelação, ambos foram condenados a penas de 13 a 20 anos por tráfico internacional (depois reduzidas por recurso). Só que os dois já haviam voltado para suas residências na Itália. (ANSA).

