Brasil pede ajuda internacional para combater queimadas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 9:42 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 17 SET – O governo do Brasil solicitou apoio de vários países, incluindo Estados Unidos, para ajudar no combate às queimadas que têm devastado diversos estados nas últimas semanas.

Segundo a CNN Brasil, o Ministério das Relações Exteriores acionou suas embaixadas para “consultas urgentes”, buscando auxílio de países como EUA, Canadá, Colômbia, Chile, Peru, Paraguai, México e Uruguai.

Em resposta, o governo do presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, confirmou o envio de uma aeronave da Força Aérea e 40 mil litros de líquido extintor de incêndio.

O pedido de assistência internacional foi feito após a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), solicitar apoio à Agência Brasileira de Cooperação, órgão vinculado ao Itamaraty.

A situação das queimadas e a crise climática foram temas de uma reunião realizada na noite de segunda-feira no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Marina e dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Lula vai se reunir nesta terça-feira (17) com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD), para tratar da crise e anunciar medidas contra as queimadas. (ANSA).