Brasil participará da maior feira de alimentos e bebidas com 114 empresas

São Paulo, 30 – A maior feira de alimentos e bebidas do mundo, a Anuga, na Alemanha, em sua centésima edição, receberá 114 empresas brasileiras, de 5 a 9 de outubro, em Colônia. Dessas, 41 integram projetos de promoção internacional realizados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abies – 19 empresas) e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA – 22 empresas).

As empresas brasileiras participantes foram selecionadas por meio de critérios pré-definidos, como faixa de exportação, apresentação de website e material promocional em língua estrangeira, participação em outras ações organizadas pela agência, dentre outros. Os destaques vão para as empresas-vitrines, presentes em todos os pavilhões, que foram definidas a partir de critérios convergentes com o público europeu, como sustentabilidade, criatividade, inovação e diversidade.

Além da delegação empresarial, a Anuga 2019 receberá uma missão do Ministério da Agricultura, que será liderada pela ministra Tereza Cristina.

Realizada a cada dois anos, a expectativa da feira é superar, neste ano, os 7,4 mil expositores e os mais de 165 mil visitantes de 198 países que foram registrados na última edição, em 2017. Neste ano o Brasil é o 15º país em área ocupada na feira, com presença nos pavilhões nacional, bebidas, tradings de frango e tradings de carne (coordenados pela Apex-Brasil), carnes (coordenado pela Abiec) e frango (coordenado pela ABPA).

Segundo a Apex, que participa do evento pelo nono ano consecutivo, em 2017, ano da edição anterior, foram gerados US$ 2,54 bilhões em negócios. “A feira Anuga é uma oportunidade única para empresas brasileiras que buscam contatos de negócios com os principais players globais de seu setor e para expor seus produtos na maior feira de alimentos e bebidas do mundo”, destaca em comunicado o gerente de Agronegócios da Apex-Brasil, Igor Brandão.