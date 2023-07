Brasil participa de exercício militar com 19 países na Colômbia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 18:01 Compartilhe

BOGOTÁ, 13 JUL (ANSA) – Cerca de 7 mil soldados provenientes de 20 países, 26 navios de guerra, três submarinos e 25 aeronaves – entre aviões e helicópteros – participaram nesta quinta-feira (13) de exercícios militares terrestre e marítimo em Cartagena das Índias, no mar do Caribe colombiano.

Trata-se da operação Unitas 2023, exercício militar e marítimo multinacional mais antigo do mundo e promovido pelos Estados Unidos desde 1959.

Neste ano, a iniciativa conta com representantes de Alemanha, Belize, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, Espanha, França, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Peru, Paraguai, Reino Unido, República Dominicana e Uruguai.

A Marinha da Colômbia explicaram que as operações da Unitas em terra incluem intercâmbios com especialistas e tripulações, enquanto que no mar se basearam em treinamentos e exercícios de guerra, ciberdefesa e operações anfíbias, entre outros. (ANSA).

