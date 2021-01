Brasil paga o dobro da UE por vacinas de Oxford/ AstraZeneca contra a Covid-19

O governo brasileiro vai pagar o dobro dos europeus pelas 2 milhões de doses da vacina de Oxford/ AstraZeneca contra a Covid-19, feitas pelo Instituto Serum, da Índia. As informações são do colunista Jamil Chade, do UOL.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disse que vai pagar pelas vacinas o valor de US$ 5,25 por cada dose, já a UE vai pagar o valor de US$ 2,16 cada, segundo a ministra belga do Orçamento, Eva De Bleeker.

A África do Sul também vai pagar o valor que o governo brasileiro pagou pelas doses. Segundo o governo do país africano, a justificativa foi que os europeus “investiram na pesquisa e desenvolvimento” das vacinas, por isso vão pagar menos pelo imunizante.

As outras 100 milhões de doses da AstraZeneca vão ter um valor inferior ao pago na primeira leva (US$ 3,16 por dose), mas ainda superior ao valor pago pelos europeus. O preço é menor que a primeira leva porque as vacinas vão ser preparadas no Brasil.

