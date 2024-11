Brasil no G20 deu um recado para mundo se unir no combate à fome, diz ministro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 17:34 Para compartilhar:

Durante a realização da Cúpula do G20, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT), disse que o Brasil mandou “um recado ao mundo” sobre a necessidade de se unir contra a fome. É a primeira vez que o país sedia o evento, com ênfase em pautas relacionadas ao combate à insegurança alimentar e à pobreza.

“O Brasil deu um recado para o mundo, primeiro, da busca de consenso em direção à paz, depois da necessidade do mundo se unir no combate à fome e à miséria – com a adesão à Aliança Global contra a Fome, que 82 países já aderiram – e que também há uma necessidade de democratizar a governança mundial”, declarou Macêdo em entrevista.

O ministro ressaltou ainda que a operação do G20 no ano de 2024 é marcada por uma relevante participação social. Segundo ele, diferente do que ocorreu em outras edições, a população pôde ser incluída nos debates e na estruturação de documentos importantes para a promoção de avanços socioeconômicos.

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma iniciativa encabeçada pelo Brasil, anfitrião da cerimônia, para confrontar as desigualdades presentes no mundo. O programa envolve governos internacionais que se comprometem a erradicar a insegurança alimentar e diminuir a pobreza em seus territórios. A Aliança prevê a implementação e expansão de políticas públicas que sejam eficazes no combate aos problemas.