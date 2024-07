Brasil negocia com Guatemala abertura de mercado para frango, pescados e lácteos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 12:07 Para compartilhar:

Brasília, 30 – O Ministério da Agricultura quer abrir o mercado guatemalteco para carne de aves, material genético avícola, ovos, pele suína desidratada, produtos lácteos e pescados do Brasil. O pedido para aval para exportação destes produtos foi apresentado por uma comitiva da pasta em missão à Guatemala, informou o Ministério em nota. “Estamos otimistas que esses esforços conjuntos resultarão em um aumento significativo nas exportações brasileiras para a Guatemala, diversificando nossa oferta de produtos e fortalecendo nossa parceria econômica”, disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, na nota.

Na viagem ao país, Perosa, com representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), se reuniu com a vice-ministra de Sanidade Agropecuária da Guatemala, Marissa Eugenia Montepeque, e com representantes da Câmara Guatemalteca de Alimentos e Bebidas (CGAB). “A vice-ministra se mostrou bastante receptiva, comprometendo-se a acelerar as avaliações técnicas necessárias. A expectativa é de que o mercado guatemalteco se abra em breve para os produtos brasileiros”, informou o ministério na nota.

De acordo com a pasta, a Guatemala é um importante importador de carne de frango, com cerca de 150 mil toneladas internalizadas de outros países em 2023.