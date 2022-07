Brasil na Copa América, Brasileirão… saiba onde assistir aos eventos esportivos desta segunda-feira Dia conta ainda com seleções femininas na Euro e Concacaf, Mundial de Atletismo, Tênis e no Tênis de Mesa e mais

Inicio de semana com promessa de muitas emoções no mundo esportivo. No futebol, a Seleção Brasileira Feminina encara a Venezuela pela Copa América com exibição em TV aberta. Teremos ainda jogos das séries A, B e C do Brasileirão, com destaque para Palmeiras x Cuiabá na elite nacional.

Dia conta ainda com seleções femininas na Euro e Concacaf, Mundial de Atletismo, Tênis e no Tênis de Mesa e mais. As informação são do ‘esporteemídia’.

Confira abaixo os principais eventos e onde assistir:

Campeonato Brasileiro séries A, B e C

​20h00 – Série A: Palmeiras x Cuiabá – Premiere

20h00 – Série B: Sport x Vila Nova – sportv e Premiere

20h00 – Série C: Manaus x Volta Redonda – Dazn e DSports

Copa América Feminina

18h00 – Venezuela x Brasil – SBT e sportv

Mundial de Atletismo

10h00 – maratona feminina – sportv2

13h30 – classificatórias – sportv2

21h00 – finais – sportv2

Pré-temporada europeia

14h00 – Borussia Dortmund x Valencia – Espn4

Tênis

06h00 – ATP 500 e WTA 250 de Hamburgo – Star+

07h00 – ATP 250 de Gstaad – Star+

11h00 – WTA 250 de Palermo – Star+

Circuito Mundial de Tênis de Mesa

13h30 – Primeiro dia de disputas – Star+

UEFA Euro (Feminino)

16h00 – Islândia x França – Star+

16h00 – Itália x Bélgica – Espn

Liga Nacional de Futsal

18h00 – Marechal Rondon x Marreco – NSports

Concacaf (Futebol Feminino)

20h00 – Costa Rica x Jamaica (terceiro lugar) – Star+

23h00 – Estados Unidos x Canadá (final) – Espn4

