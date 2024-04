Brasil mantém 5º lugar no ranking masculino da Fifa; Argentina lidera

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 9:18 Para compartilhar:

A seleção brasileira manteve o quinto lugar no ranking masculino da Fifa, divulgado nesta quinta-feira. Trata-se da primeira atualização da lista desde a estreia de Dorival Júnior como treinador da equipe nacional. Atual campeã mundial, a Argentina sustentou a primeira colocação, agora com maior vantagem sobre a segunda colocada, a França.

A seleção de Dorival passou de 1.784,09 pontos, da atualização anterior, feita em fevereiro, para 1.788,65. O crescimento se deve aos bons resultados da última Data Fifa, que marcaram a estreia do treinador no comando da equipe. O time venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Londres, e empatou com Espanha, por 3 a 3, em Madri, no mês passado.

O Brasil ocupava o terceiro posto da lista da Fifa até o fim de novembro, quando caiu duas posições. E vem ocupando o quinto lugar desde então. Agora está mais perto do quarto colocado, a Inglaterra, que perdeu a terceira posição para a Bélgica na atualização desta quinta-feira. Os ingleses somam 1.794,9.

Outra mudança no Top 10 foi a troca de posições entre Portugal e Holanda, que foi desbancada pelos portugueses e agora figura em 7º lugar. Espanha, Itália e Croácia fecham a lista das 10 melhores seleções do mundo.

No total, a Fifa levou em conta 174 partidas disputadas desde fevereiro para atualizar o ranking. A seleção que mais subiu na lista foi a da Indonésia, que galgou oito postos e agora aparece no 134º lugar. E a maior queda foi protagonizada pelo Vietnã, que despencou 10 colocações – é o 115º da lista.

Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa:

1º – Argentina, 1.858 pontos

2º – França, 1.840,59

3º – Bélgica, 1.795,23

4º – Inglaterra, 1.794,9

5º – Brasil, 1.788,65

6º – Portugal, 1.748,11

7º – Holanda, 1.742,29

8º – Espanha, 1.727,5

9º – Itália, 1.724,6

10º – Croácia, 1.721,07

11º – EUA, 1.681,13





12º – Colômbia, 1.664,28

13º – Marrocos, 1.661,42

14º – México, 1.661,11

15º – Uruguai, 1.659,39

16º – Alemanha, 1.644,21

17º – Senegal, 1.624,73

18º – Japão, 1.621,88

19º – Suíça, 1.616,41

20º – Irã, 1.613,96

