Brasil lidera rankings diários de novos casos e novas mortes por covid-19

Nenhum país registrou nesta quarta-feira, 27, mais mortes por covid-19 do que o Brasil, assim como também nenhuma outra nação confirmou hoje mais novos casos da doença provocada pelo novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais 20.599 contaminações e mais 1.086 vítimas fatais. Nos dados oficiais, hoje o Brasil completa o terceiro dia seguido liderando o total de óbitos a cada período de 24 horas.

Os Estados Unidos ocuparam hoje o segundo lugar tanto em novas mortes quanto em novos casos de covid-19. De acordo com o Centro de Controle de Doenças do país (CDC, na sigla em inglês), foram confirmadas mais 770 novos óbitos e mais 16.429 casos de covid-19. Na contagem da Universidade Johns Hopkins, hoje os EUA romperam a marca das 100 mil vítimas fatais da doença.

Cruzamento de dados feito pela plataforma Our World In Data, ligada à Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostra que, na taxa de mortes em 24 horas por milhão de habitantes (pmh), o Brasil está acima de todos os outros países.

A análise dos dados por milhão de habitantes permite comparar países de populações distintas e mostra que o Brasil foi líder neste critério nos dias 20, 21, 22, 23, 24, 25 e hoje, 27 de maio. Nesta semana, somente ontem, 26, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos em novas mortes pelo critério pmh.