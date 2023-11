Brasil leva virada e perde para Colômbia (2-1) nas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 0:26 Para compartilhar:

Depois de abrir o placar aos três minutos de jogo, o Brasil sofreu a virada no segundo tempo e foi derrotado pela Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os brasileiros saíram na frente com Gabriel Martinelli, mas os colombianos viraram o placar com dois gols de cabeça do atacante Luis Díaz (75′ e 79′) e conseguiram uma vitória inédita sobre a Seleção nas Eliminatórias.

Esta também foi a segunda derrota consecutiva do Brasil na competição, enquanto a Colômbia é a única equipe invicta.

O resultado deixa a Seleção Brasileira na quinta colocação das Eliminatórias, com sete pontos. Já a Colômbia é a terceira, com nove.

Na sexta-rodada, na próxima terça-feira, o Brasil recebe a Argentina no Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, os colombianos visitam o Paraguai em Assunção.

– Vini lesionado –

A Seleção foi a campo determinada a deixar para trás as últimas atuações ruins, o empate com a Venezuela e a derrota para o Uruguai.

Na primeira jogada da partida, Vinícius Júnior cabeceou por cima do gol defendido por Camilo Vargas e, quase imediatamente, tabelou com Martinelli para entrar na área servir o atacante do Arsenal, que marcou seu primeiro gol nas Eliminatórias.

Atordoada, a Colômbia recuou e entregou a bola para o Brasil, até Luis Díaz animar seus companheiros.

O atacante do Liverpool venceu o duelo contra os seus marcadores duas vezes consecutivas. Na primeira jogada, ele passou para Matheus Uribe, cujo chute não teve força, e na segunda obrigou Alisson a se esticar para fazer boa defesa.

Aos 27 minutos, Vini Jr. pediu atendimento médico devido a um desconforto na perna esquerda e foi substituído pelo estreante João Pedro.

Díaz então se tornou um pesadelo para a defesa brasileira e teve mais uma chance pouco antes do intervalo, mas foi bloqueado por André na entrada da área depois de uma arrancada de 50 metros.

– Conto de fadas –

Depois do intervalo, o técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, apostou em dois jovens atacantes para acompanhar Díaz: Luis Sinisterra e Yasser Asprilla substituíram Uribe e Deiver Machado.

Quando a defesa colombiana hesitava e o ataque parecia estagnado, o jogo virava um verdadeiro conto de fadas.

Na reta final, Díaz – que permaneceu em campo apesar de um desconforto que o fez mancar em alguns momentos do segundo tempo – subiu de cabeça livre de marcação para empatar a partida.

Nas arquibancadas, o pai do atacante, que ficou sequestrado durante 12 dias pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) e foi resgatado na semana passada, não conteve as lágrimas enquanto seu filho comemorava com os companheiros no campo.





Minutos depois, Díaz levou a melhor de novo pelo alto sobre a defesa brasileira e completou lançamento de James Rodríguez para selar a vitória da Colômbia.

“A vida nos torna fortes e corajosos e acho que isso é o futebol, e não apenas o futebol, mas a vida”, disse o jogador do Liverpool após a partida.

— Ficha técnica:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 – Quinta rodada

Colômbia – Brasil 2 – 1

Estádio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Gols:

Colômbia: Luis Díaz (75′, 79′)

Brasil: Gabriel Martinelli (3′)

Cartões amarelos:

Colômbia: Davinson Sánchez (20′)





Brasil: Renán Lodi (78′), Pepê (90′)

Escalações:

Colômbia: Camilo Vargas – Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Deiver Machado (Yaser Asprilla, 46′) – Jorge Carrascal (Richard Rios, 74′), Mateus Uribe (Luis Sinisterra, 46′), James Rodríguez, Kevin Castaño (Jefferson Lerma, 83′), Luis Díaz – Rafael Santos Borré (Jhon Andrés Córdoba, 68′). Técnico: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson – Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel (Douglas Luiz, 82′), Renan Lodi (Pepê, 81′) – Bruno Guimãraes, André – Raphinha (Endrick, 82′), Rodrygo (Paulinho, 69′), Vinícius Júnior (João Pedro, 27′) – Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.

