Brasil leva Itália a ampliar fundo de apoio a filmes no exterior

10/11/2023 - 12:50

SÃO PAULO, 10 NOV (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – A Associação Nacional das Indústrias Cinematográficas, Audiovisuais e Digitais da Itália (Anica) ampliou o incentivo para a distribuição de filmes do país europeu no mundo após sugestões de players do setor no Brasil.

A informação foi confirmada por Roberto Stabile, responsável pelas relações internacionais da Anica, em entrevista à ANSA durante evento promovido pelo Festival de Cinema Italiano em São Paulo.

No ano passado, a “Italian Screen”, plataforma para fomentar a distribuição de filmes italianos ou coproduções com a Itália no exterior, tinha um fundo de 1 milhão de euros (R$ 5,25 milhões) para cobrir custos de lançamento, comunicação e promoção, com teto de 30 mil euros por longa (R$ 158 mil).

Além disso, o uso dos recursos era restrito à distribuição em salas de cinema. “Depois da apresentação que fizemos no Brasil, graças às sugestões dos distribuidores brasileiros, ampliamos o fundo, que agora tem 2,1 milhões de euros [R$ 11 milhões]”, explicou Stabile.

Além disso, o valor máximo por filme aumentou para 50 mil euros (R$ 263 mil), aos quais podem se somar mais 15 mil euros (R$ 79 mil) para promover a distribuição em salas e outros 15 mil para a veiculação das obras em plataformas digitais, algo que não estava previsto no modelo inicial.

“É uma iniciativa que surgiu justamente aqui no Brasil, onde me explicaram que o Brasil é um território enorme e tem uma grandíssima quantidade de público sem acesso a salas [de cinema]. Portanto, a distribuição online é a forma melhor e mais direta de fazer o filme chegar”, ressaltou Stabile.

O dirigente da Anica também disse que o montante disponível é calibrado de acordo com as necessidades da indústria e que ele espera que o valor possa ser “duplicado ou triplicado”. “Isso significaria que os filmes italianos estão presentes nas salas no exterior”, afirmou.

A “Italian Screen” é promovida pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, além dos estúdios cinematográficos Cinecittà e da Academia do Cinema Italiano. (ANSA).

