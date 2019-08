Brasil já garante 4 duplas nas oitavas da etapa de Moscou do vôlei de praia

O vôlei de praia brasileiro já tem quatro duplas garantidas nas oitavas de final da etapa de Moscou do Circuito Mundial, um evento quatro estrelas. São os casos de Alison/Álvaro Filho e Guto/Saymon, no evento masculino, e de Ana Patrícia/Rebecca e Ágatha/Duda, na chave feminina.

Em duelos de três sets, ambos vencidos de virada nesta quinta-feira, Guto e Saymon superaram os espanhóis Herrera e Gavira por 17/21, 21/16 e 15/13, e os medalhistas olímpicos holandeses Brouwer e Meeuwsen por 17/21, 21/18 e 15/9.

Com mais facilidade, Alison e Álvaro derrotaram primeiro os russos Sivolap e Yarzutkin por duplo 21/18. E depois venceram os letões Samoilovs e Smedins, campeões do Circuito Mundial em 2013 e 2014, por 21/16 e 21/18.

André e George, com uma vitória e uma derrota, foram para a repescagem. Eles começaram a participação em Moscou com triunfo sobre os chineses Peng Gao e Yang Li por 20/22, 21/14 e 15/8. Mas no duelo que valia a liderança da chave caíram para os belgas Koekelkoren e Van Walle por 17/21, 21/19 e 15/11.

Derrotados na estreia pelos poloneses Rudol e Szalankiewicz por 21/18 e 21/19, Evandro e Bruno Schmidt precisarão vencer os norte-americanos Billy Allen e Stafford Slick nesta sexta para irem à repescagem.

FEMININO – Ágatha e Duda abriram a participação em Moscou com triunfo sobre as tailandesas Radarong e Hongpak por 21/14 e 21/15. Depois, superaram as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré por 21/17 e 21/14. Ana Patrícia e Rebecca, por sua vez, fizeram 21/12 e 21/16 nas suíças Caluori e Gerson na estreia. E depois derrotaram as espanholas Liliana e Elsa por 21/17, 21/23 e 15/10.

Maria Elisa e Carol Solberg começaram o dia batendo as japonesas Mizoe e Hashimoto por 21/18 e 25/23, enquanto Taiana e Talita perderam para as italianas Menegatti e Orsi-Toth por 21/14 e 21/19 e buscarão avançar à repescagem no duelo com a dupla asiática. Maria Elisa e Carol já estão lá após perderam para as italianas por 22/20, 15/21 e 15/11.