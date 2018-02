Brasil inicia caminho para bi olímpico em amistoso da seleção sub-20 ante México

Pouco mais de um ano e meio depois da conquista da tão sonhada medalha de ouro olímpica no futebol masculino, com a vitória sobre a Alemanha na final do Rio-2016, o Brasil já tem definido o primeiro passo no caminho para o bi nos Jogos de Tóquio, em 2020. A CBF confirmou nesta segunda-feira um amistoso da seleção sub-20 contra o México no dia 25 de março, um domingo, às 19 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, que abrirá a preparação para o Sul-Americano de 2019 – torneio classificatório para o Mundial da categoria e para a próxima Olimpíada.

O anúncio foi feito em Manaus por Manuel Flores, diretor de Competições da CBF. Os ingressos a preços populares (R$ 40, R$ 60 e R$ 100 a entrada inteira) começarão a ser vendidos nesta sexta-feira no site oficial da CBF (www.cbf.com.br). O técnico da seleção sub-20, Carlos Amadeu, vai convocar os jogadores nesta terça. A ideia da comissão técnica é utilizar as datas Fifa para enfrentar outros adversários ao longo deste ano.

A volta da seleção a Manaus – cidade que já recebeu os times masculino, feminino e olímpico – foi anunciada em entrevista coletiva de Manuel Flores na Arena da Amazônia. Além do diretor de Competições da CBF, participaram o vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva; a secretária de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Janaína Andrade; o secretário de Comunicação, Célio Alves Júnior; e o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Dissica Valério.

“A seleção sempre foi muito bem recebida em Manaus, com calor humano, carinho e estádio sempre cheio. Acreditamos que, desta vez, o amazonense manterá a tradição e apoiará a seleção sub-20 neste ano importante de jogos preparatórios. Será uma grande oportunidade para ver de perto jogadores que já são destaques internacionais em seus clubes”, destacou Manoel Flores.