Brasil importa criminosos

As penitenciárias de Roraima abrigam cerca de 3 mil presos. O serviço de inteligência do Estado já sabe que mais de 600 são venezuelanos “faccionados” que ingressam no Brasil por meio da Operação Acolhida, sem qualquer problema. A denúncia é do deputado federal Albuquerque (Rep-RR). O Governo Federal, segundo ele, não faz qualquer tipo de triagem, permitindo que membros de facções criminosas entrem no Brasil e recebam novos registros de CPF e outros documentos que lhes permitam transitar livremente (e sem ficha criminal cadastrada nos órgãos de segurança públicos). Eles ainda se inscrevem nos programas sociais, benefícios que são negados para muitos brasileiros que lá residem. O problema é maior porque estes números são dos presos. Outras centenas ou milhares já passaram pela fronteira e podem estar em contato com facções de Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, lugares que escolheram para uma “nova vida”. Para agravar, o Governo da Venezuela não aceita de volta quem abandonou o país.

A 1ª mulher e um grande desafio

A pesquisadora Silvia Maria Massruhá é a 1ª mulher a assumir a presidência da Embrapa. Uma conquista para as mulheres que buscam protagonismo no setor público. Mas o avanço vem com problemão. O sindicato dos funcionários decidiu iniciar greve porque ela ainda não vai decidir sobre a demanda de reajuste salarial sobre perdas dos anos anteriores. Os últimos dias foram de muita tensão na empresa. O Maurício Lopes, quando presidente da estatal, também deixou as classes bem descontentes, e após o mandato no cargo partiu para estudos na Europa. A Embrapa é uma das estatais mais reconhecidas no mundo em inovação e pesquisa agropecuária.

Sujeira no Porto

Dirigentes do Porto de Santos têm um dado alarmante: 30% dos navios não fazem o descarte da água de lastro conforme normas para garantir a proteção do meio ambiente e saúde pública. O número foi obtido durante vigência de norma do porto que endureceu a fiscalização, mas suspensa por determinação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Pós Lira: PT é a noiva da vez na Casa

O deputado Hugo Motta (Rep-PB) tem desafio para se garantir o futuro presidente da Câmara. Por ora tem apoio do Republicanos, Progressistas e PL. Ao se unirem para tirá-lo da reta, os pré-candidatos Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) já conquistaram o apoio do PDT, União, PSD, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade e parte do MDB. Também o PSB (Geraldo Alckmin e o prefeito João Campos, do Recife, endossam a dupla) e agora correm atrás do PT, cuja bancada virou a noiva da vez. Elmar ofereceu a vice ao PT. Mas fica a pergunta: se o projeto da dupla vingar, quem será o cabeça de chapa?

Por 2026, deputados ficam na base

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve manter o recesso branco até 27 de outubro, quando será realizado o 2º turno das eleições. Desde o último dia 8, aliás, quando os trabalhos na Casa deveriam se normalizar pela presença em massa, a Câmara se vê esvaziada. A grande maioria dos parlamentares permanece nas suas bases, ou para garantir secretarias junto a prefeitos eleitos, ou para ajudar os ainda candidatos no pleito. Estes são os seus melhores cabos-eleitorais. E a eleição de 2026 já está na porta. Para essa turma, a pauta que se lasque. É hora de priorizar o voto.

Sistema B cresce e aparece no G20

O Sistema B Brasil, que reúne grandes empresas que pensam o retorno sócio-ambiental, entregará aos organizadores do G20 uma Carta para que o evento global passe a dar espaço para suas ideias, como criação de identidade jurídica global para as Empresas B e padrões de medição de impacto.

Nordeste apequena PT

O Partido dos Trabalhadores perdeu feio no Nordeste, região que desde os anos 90 tradicionalmente vota em peso em candidatos da legenda desde vereador até governador. Candidatos a prefeitos do partido foram derrotados nas 30 maiores cidades da região (mais de 200 mil eleitores). Nesse grupo de cidades, o aliado PSB só levou Recife.

Só o chefe resolveu

A secretária-executiva da Casa Civil do Planalto, Miriam Belchior, está em baixa com comitês do PAC. A reclamação é que ela força a barra para aprovar pleitos do PT. Em reunião no Palácio, Belchior não aceitou pleito do ministro das Cidades, Jader Filho, para Ananindeua (PA). Jader reclamou com Rui Costa, e levou a demanda.

NOS BASTIDORES

Vem pra Caixa você…

A direção da Caixa está curiosa e confusa com algumas propostas milionárias de “consultores” de marketing e comunicação para o banco. Sem que a instituição precise…

Os Renan saem fortes

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) saiu maior na eleição em relação a 2020 em Alagoas. Salta de 37 prefeituras controladas por aliados para 65, a partir de janeiro. Renan Filho pode vir a governador.

Tudo pela COP30

O esforço para fazer bonito na COP30 em Belém é amplo: Lula deve sancionar em breve Projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Reflorestamento e dos Corações Unidos pela Cura da Terra, de autoria da deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG).

Enterro eleitoral

Após 33 anos, um homônimo tentou, mas descobriu que o sobrenome não tem força. Fernando Collor (PSB), filho de Tereza e sobrinho do ex-presidente, com 569 votos, não se elegeu vereador em Maceió.