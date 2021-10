Brasil goleia Uruguai e fica bem perto da vaga para a Copa do Mundo

Com uma apresentação de gala, o Brasil venceu o Uruguai por 4 a 1, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, com direito a dois gols do atacante Raphinha.

Na partida disputada na Arena Manaus, Neymar, em noite inspirada, abriu o placar após receber dentro da área adversária um lindo passe por cobertura de Fred. na sequência, o camisa 10 matou a bola no peito, passou pelo goleiro Muslera e finalizou quse sem ângulo (minuto 10).

O segundo dos anfitriões veio pouco depois, quando Raphinha aproveitou um rebote da defesa do Uruguai após chute de Neymar, tendo apenas o trabalho de empurrar para dentro das redes (18).

O atacante do inglês Leeds United fez mais um na segunda etapa, ao enviar uma bomba sem chances de defesa para Muslera, depois de receber passe de primeira de Neymar (58).

Os visitantes diminuíram numa cobrança perfeita de falta efetuada pelo artilheiro Luis Suárez, que mandou a bola no canto esquerdo de Ederson (77).

E a goleada brasileira foi encerrada por Gabriel Barbosa. O atacante do Flamengo completou de cabeça um escanteio cobrado por Neymar (83). O lance chegou a ser analisado pelo VAR para saber se Gabigol estava em impedimento, mas o árbitro validou o gol.

