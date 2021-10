Brasil goleia Uruguai e fica bem perto da vaga para a Copa do Mundo

Com uma apresentação de gala, o Brasil venceu o Uruguai por 4 a 1, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, com direito a dois gols do atacante Raphinha.

Na partida disputada na Arena Manaus, os gols brasileiros foram marcados por Neymar (no minuto 10), Raphinha (duas vezes, 18 e 58) e Gabriel Barbosa (83), enquanto os visitantes descontaram com Luis Suárez (77).

Com este resultado, a Seleção Brasileira segue invicta e na liderança da competição classificatória para o Mundial do Catar com 31 pontos, seis a mais que a segunda colocada Argentina, que nesta quinta derrotou em casa o Peru por 1 a 0. Já a equipe uruguaia caiu para a quinta posição, com 12 unidades, a mesma pontuação, que a agora quarta Colômbia, que tem saldo de gols melhor.

Em novembro, as equipes voltam a campo por mais duas rodadas pelas eliminatórias, com a seleção brasileira encarando a Colômbia (dia 11) e a Argentina fora de casa (16), enquanto o Uruguai recebe os argentinos e na sequência viaja para enfrentar a Bolívia.

E a classificação do Brasil para a Copa de 2022 pode ser confirmada no próximo mês com uma vitória diante dos colombianos, equipe que acabou com os 100% de aproveitamento do time comandado por Tite nesta edição das eliminatórias no empate por 0 a 0, no domingo passado, em Barranquilla.

Nas eliminatórias sul-americanas, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta para a Copa do Mundo, enquanto o quinto lugar disputa um mata-mata (ida e volta) contra uma seleção de outro continente ainda não definido pela Fifa.

– Noite inspirada de Neymar –

Neymar, em noite inspirada, abriu o placar após receber dentro da área adversária um lindo passe por cobertura de Fred. Na sequência, o camisa 10 matou a bola no peito, passou pelo goleiro Muslera e finalizou quase sem ângulo (minuto 10).

O segundo dos anfitriões veio pouco depois, quando Raphinha, em sua primeira partida como titular na Seleção, aproveitou um rebote da defesa do Uruguai após chute de Neymar, tendo apenas o trabalho de empurrar para dentro das redes (18).

O atacante do inglês Leeds United fez mais um na segunda etapa, ao enviar uma bomba sem chances de defesa para Muslera, depois de receber passe de primeira de Neymar (58).

Os visitantes diminuíram numa cobrança perfeita de falta efetuada pelo artilheiro Luis Suárez, que mandou a bola no canto esquerdo de Ederson (77).

E a goleada brasileira foi encerrada por Gabriel Barbosa. O atacante do Flamengo completou de cabeça um escanteio cobrado por Neymar (83). O lance chegou a ser analisado pelo VAR para saber se Gabigol estava em impedimento, mas o árbitro validou o gol.

– Ficha técnica da partida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022:







Local: estádio Arena Amazônia (Manaus, Amazonas)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Gols:

Brasil: Neymar (10), Raphinha (18, 58), Gabriel Barbosa(83)

Uruguai: Suárez (77)

Cartões amarelos:

Brasil: Fabinho (43)

Uruguai: Valverde (47), Cavani (70), Coates (90+3)

Equipes:

Brasil: Ederson – Thiago Silva (cap), Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho (Douglas Luiz 71) – Fred (Edenilson 88), Raphinha (Everton Ribeiro 71), Lucas Paquetá (Antony 61), Gabriel Jesus (Gabriel Barbosa 61), Neymar – Alex Sandro. T: Tite.

Uruguai: Fernando Muslera – Nahitán Nández (Martín Cáceres 46), Sebastián Coates, Diego Godín (cap), Matías Viña (Joaquín Piquerez 46) – Matias Vecino (Facundo Torres 65), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz (Lucas Torreira 46) – Luis Suárez, Edinson Cavani. T: Oscar Washington Tabarez.

