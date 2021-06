Brasil goleia Peru por 4 x 0 e lidera grupo na Copa América

(Reuters) – A seleção brasileira conquistou a segunda vitória na Copa América nesta quinta-feira, quando derrotou o Peru por 4 x 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em repetição da final do torneio de 2019, em que a equipe comandada por Tite conquistou o título.

O Brasil soma 6 pontos em dois jogos e lidera o Grupo B, com dois pontos a mais do que a Colômbia, que empatou em 0 x 0 com a Venezuela em Goiânia nesta quinta.

O atacante Neymar foi o destaque da partida, com um gol e participação em outros dois. Ele é o segundo maior artilheiro da seleção, agora com 68 gols, somente 9 atrás de Pelé, em jogos oficiais.

“Óbvio que para mim é uma honra muito grande fazer parte da história da seleção brasileira. Para ser bem sincero meu sonho era sempre jogar pela seleção brasileira, vestir esta camisa, nunca imaginei chegar a esses números. Para mim é até emocionante, passei por muita coisa nestes dois anos, coisas difíceis e complicadas, e esses números não são nada diante da felicidade que eu tenho de representar meu país, minha família”, disse Neymar após o jogo.

“Hoje a gente está vivendo um momento muito atípico, muito difícil no mundo inteiro, não só aqui, e ser espelho para alguém, ser a alegria de alguém, é uma alegria enorme.”

EQUIPE ALTERADA

Com várias mudanças em relação ao time que venceu a Venezuela por 3 x 0 na estreia da Copa América, no domingo, a seleção chutou a primeira bola em gol aos 11 minutos, com Fred, da entrada da área, em finalização para fora. No lance seguinte, aos 12 minutos, saiu o gol. Depois de cruzamento da esquerda, Gabriel Jesus ajeitou de primeira pelo lado direito e Alex Sandro completou para o gol, também de primeira.

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi uma das alterações que o técnico Tite promoveu na equipe. Os outros que tiveram sua primeira chance como titulares foram Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Gabriel e Everton, nas vagas de Alisson, Marquinhos, Renan Lodi, Casemiro, Richarlison e Lucas Paquetá.

A melhor chance peruana no primeiro tempo ocorreu aos 40 minutos, em um chute dentro da área de Yotún que passou pelo goleiro Ederson, mas Danilo desviou para escanteio.

No segundo tempo, o Brasil teve uma marcação de pênalti em Neymar anulada após interferência do VAR. Pouco tempo depois, aos 23 minutos, o atacante do Paris Saint-Germain balançou a rede em chute cruzado da entrada da área.

Aos 44 minutos, Everton Ribeiro fez 3 x 0 ao completar cruzamento de Richarlison em jogada iniciada por Neymar, e nos acréscimos Richarlison fechou o placar em rebote, após outro lance que teve boa participação de Neymar.

A próxima partida da seleção brasileira será na quarta-feira, contra a Colômbia, também no Rio de Janeiro. O último jogo na primeira fase será no dia 27 diante do Equador, em Goiânia. Os quatro primeiros colocados de cada um dos dois grupos do torneio se classificam para as quartas de final.

O Brasil assumiu a organização da Copa América após as desistências de Colômbia, por causa de protestos contra o governo, e Argentina, devido à pandemia.

(Por Tatiana Ramil)

