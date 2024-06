Brasil goleia Paraguai (4-1) e encaminha vaga nas quartas da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 0:05 Para compartilhar:

Com dois gols de Vinícius Júnior em Las Vegas, o Brasil conquistou sua primeira vitória na Copa América ao golear o Paraguai por 4 a 1 nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada do Grupo D, e encaminhou a classificação para as quartas de final.

Vini cumpriu seu papel de protagonista da Seleção, marcando duas vezes no primeiro tempo (35′ e 45’+4). O atacante Savinho, que começou como titular, também fez o dele antes do intervalo (43′) e Lucas Paquetá foi às redes cobrando pênalti no segundo tempo (65′). O Paraguai descontou com Omar Alderete (48′).

Com a vitória, o Brasil fica na segunda posição da chave com quatro pontos e terá a possibilidade de tirar a liderança da Colômbia (seis pontos) na terceira e última rodada, na próxima terça-feira.

