Brasil goleia Paraguai (4-1) e encaminha vaga nas quartas da Copa América

Com dois gols de Vinícius Júnior em Las Vegas, o Brasil conquistou sua primeira vitória na Copa América ao golear o Paraguai por 4 a 1 nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada do Grupo D, e encaminhou a classificação para as quartas de final.

Vini cumpriu seu papel de protagonista da Seleção, marcando duas vezes no primeiro tempo (35′ e 45’+4). O atacante Savinho, que começou como titular, também fez o dele antes do intervalo (43′) e Lucas Paquetá foi às redes cobrando pênalti no segundo tempo (65′). O Paraguai descontou com Omar Alderete (48′).

“Sempre falo que nunca jogo por mim, pela equipe, pelo Brasil, pelo meu país (…) Hoje fiz uma grande partida, do nível de jogador que eu sou. Sei que posso melhorar muito para ajudar”, comemorou Vini após a vitória.

Com este resultado, o Brasil fica na segunda posição da chave com quatro pontos e terá a possibilidade de tirar a liderança da Colômbia (seis pontos) na terceira e última rodada da fase de grupos.

A Seleção, que vinha de um decepcionante empate sem gols com a Costa Rica na estreia, se recuperou depois de sofrer dois sustos no início do jogo e de um pênalti perdido por Paquetá.

Mas Vini Jr. transformou rapidamente o panorama do jogo, assumiu o papel de estrela do time e mostrou por que é forte candidato a ganhar a Bola de Ouro.

Em seus primeiros 31 jogos pela Seleção, marcou três gols. Em Las Vegas, fez dois em uma mesma partida pela primeira vez.

Vini também levantou as arquibancadas com seus dribles, empolgando inclusive Neymar, que mais uma vez acompanhou o Brasil como torcedor no estádio.

“É um jogador de elite, mas tem uma maneira de jogar que não é muito cômoda de aceitar para os adversários”, declarou o técnico do Paraguai, o argentino Daniel Garnero.

“Mas o árbitro tem que colocar esses limites. Ele joga como acredita que é melhor para ele”, acrescentou Garnero.

– Vini Jr. brilha e faz 2 –

No início do jogo, o Paraguai tentou surpreender com uma marcação alta, ciente de que a circulação da bola não é o forte do time brasileiro.

O meio-campista Damián Bobadilla deu o primeiro aviso em um chute de fora da área que obrigou Alisson a fazer grande defesa.

Outra oportunidade de Bobadilla originou um contra-ataque da Seleção e um chute de Paquetá foi desviado com o braço por Andrés Cubas.

O próprio meia do West Ham foi para a cobrança, mas acabou mandando a bola para fora.

Antes que o nervosismo tomasse conta de time e torcida, Vini Jr. abriu o placar em uma triangulação ofensiva que acabou com a bola em seus pés para bater por baixo do goleiro Rodrigo Morínigo.

O gol diminuiu a pressão sobre os brasileiros, que oito minutos ampliaram a vantagem com Savinho aproveitando rebote depois de finalização de Rodrygo que o lateral Matías Espinoza não conseguiu afastar.

O terceiro saiu em outra falha da defesa do Paraguai, quando Vini pressionou Alderete na pequena área e mandou a bola para as redes com o pé direito.

Mas no início do segundo tempo, o camisa 3 paraguaio se redimiu do erro e marcou batendo forte de esquerda de fora da área.

Pouco depois, Alisson fez mais uma grande defesa em chute colocado do atacante Julio Enciso.

A tranquilidade veio de vez para a Seleção quando saiu o quarto gol. Em jogada pela direita, Raphinha cortou para dentro e tentou a finalização. A bola bateu no braço de Mathias Villasanti e o juiz marcou pênalti, que desta vez Paquetá não desperdiçou.

Com a vitória praticamente assegurada, o técnico Dorival Júnior deu dez minutos de jogo para Endrick, numa reta final em que o Paraguai teve a expulsão de Andrés Cubas por chutar Douglas Luiz quando ambos estavam no chão.

Na próxima terça-feira, o Brasil precisará vencer a Colômbia em Santa Clara (Califórnia) para terminar a primeira fase como líder do Grupo D e evitar um provável confronto com o Paraguai nas quartas de final.

O Paraguai, eliminado com a derrota, tentará conquistar seus primeiros pontos diante da Costa Rica, que precisa de uma goleada e de torcer por uma derrota da seleção brasileira par ter chances de classificação, uma combinação quase milagrosa.

— Ficha técnica:

Copa América 2024 – Grupo D – Segunda rodada

Brasil – Paraguai 4 – 1

Estádio: Allegiant Stadium (Las Vegas)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Gols:

Brasil: Vinícius Júnior (35′, 45’+4), Savinho (43′), Lucas Paquetá (65′, de pênalti)

Paraguai: Omar Alderete (48′)

Cartões amarelos:

Brasil: Wendell (45’+2), Éder Militão (45’+3), Lucas Paquetá (70′), Vinícius Júnior (83′)

Paraguai: Mathías Villasanti (45’+2), Hernesto Caballero (90’+3)

Cartões vermelhos:

Paraguai: Andrés Cubas (83′)

Escalações:

Brasil: Alisson – Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães, 86′), Marquinhos, Wendell – Bruno Guimarães (Douglas Luiz, 71′), João Gomes, Lucas Paquetá (Andreas Pereira, 79′) – Savinho (Raphinha, 71′), Rodrygo (Endrick, 79′) e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Paraguai: Rodrigo Morínigo – Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinosa (Néstor Giménez, 71′) – Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Damián Bobadilla (Hernesto Caballero, 84′), Miguel Almirón (Ramón Sosa, 77′) – Julio Enciso (Alejandro Romero Gamarra, 71′) e Alex Arce (Adam Bareiro, 71′). Técnico: Daniel Garnero.

