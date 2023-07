Brasil goleia Panamá em estreia na Copa do Mundo Feminina

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 24/07/2023 - 10:08 Compartilhe

Estreia com o pé direito! Nesta segunda-feira (24), a Seleção Brasileira venceu o Panamá por 4 a 0 e conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo Feminina de 2023. Ary Borges, meia do Brasil, foi o principal destaque do jogo após marcar três gols e dar uma assistência.

Apesar de um começo nervoso, perdendo algumas oportunidades, o Brasil não deu espaço para o Panamá e começou a construir a goleada ainda na primeira etapa. Ary Borges, estreante em Copas, marcou os dois gols da Seleção Brasileira, que foi para o intervalo com uma vantagem tranquila.

No segundo tempo, o terceiro gol do Brasil não demorou a sair. Novamente com participação de Ary Borges, desta vez dando assistência para a atacante Bia Zaneratto, a seleção aumentou o placar e controlou o resto da partida.

Mostrando que estava em uma noite iluminada, Ary Borges voltou a marcar e anotou o quarto gol do Brasil na partida. Momentos após aumentar a goleada da equipe, a meia foi substituída pela atacante Marta, que disputa sua última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Com o resultado frente ao Panamá, o Brasil assume a liderança do grupo F, já que França e Jamaica ficaram no empate. A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (29), em Brisbane, na Austrália, quando enfrentará a equipe francesa. O duelo está marcado para às 7h (de Brasília).

