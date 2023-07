Brasil goleia Panamá (4-0) em jogo de estreia na Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 11:12 Compartilhe

O Brasil estreou na Copa do Mundo feminina com uma goleada tranquila por 4 a 0 sobre o Panamá nesta segunda-feira (24), no Hindmarsh Stadium, em Adelaide (Austrália).

Atual campeã da Copa América, a seleção brasileira mostrou que é uma das favoritas ao título mundial, assumindo a liderança do Grupo F com o ‘hat-trick’ de Ary Borges Borges e um gol de Bia Zaneratto.

No outro jogo da chave, França e Jamaica empataram em 0 a 0 no domingo.

Sem surpresas, o primeiro gol brasileiro chegou aos 19 minutos de jogo, com Ary Borges cabeceando para as redes após cruzamento pela esquerda de Debinha.

O Brasil continuou pressionando e teve outra chance clara aos 35, quando a goleira panamenha Yenith Bailey espalmou chute forte de Luana.

Pouco depois, Ary Borges fez o segundo (39′) aproveitando cruzamento de Tamires, também pela esquerda, depois de cabecear e pegar o rebote de Bailey.

No segundo tempo, as brasileiras voltaram com o mesmo apetite e abriram 3 a 0 logo no início (48′), com Bia Zaneratto batendo com categoria após receber passe de calcanhar de Ary Borges na área.

Sem levar sustos durante todo o jogo, o Brasil fechou a goleada com mais um gol de Ary Borges (70′), em novo cruzamento pela esquerda, desta vez dos pés de Geyse, e uma cabeçada firme debaixo das pernas da goleira panamenha.

A atacante Marta, estrela do time e seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, substituiu a artilheira da partida (75′) para entrar em campo em sua sexta participação em Copas do Mundo.

A camisa 10 teve a chance de marcar em cobrança falta da entrada da área, mas o chute saiu fraco e Bailey defendeu com tranquilidade (90’+3).

Com esta vitória, o Brasil é o líder do Grupo F do Mundial feminino com três pontos, dois à frente de França, sua próxima adversária, e Jamaica. O Panamá é o lanterna.

A liderança da chave pode evitar um cruzamento nas oitavas de final com a forte seleção da Alemanha, que nesta segunda-feira aplicou a maior goleada do torneio até aqui, com um 6 a 0 sobre o Marrocos, pelo Grupo H.

Mais cedo, a Itália derrotou a Argentina por 1 a 0 para chegar a três pontos no Grupo G, liderado pela Suécia no critério de número de gols marcados, após a vitória no domingo por 2 a 1 sobre a África do Sul.

hgs/mcd/cb

