Brasil goleia Chile (4-0) no último amistoso antes da Copa do Mundo feminina

A seleção brasileira feminina goleou o Chile por 4 a 0 neste domingo (2), no estádio Mané Garrincha (Brasília), no último amistoso antes da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto).

Diante de 16 mil torcedores e em um ambiente festivo, o Brasil foi superior desde o início e abriu rápido o placar, aos quatro minutos, quando Nycole cruzou pela direita e Gabi Nunes marcou de cabeça.

O Chile quase empatou aos 24 minutos, em cobrança de falta de Karen Araya que explodiu na grave da goleira Lelê. Depois do susto, o time brasileiro reagiu e ampliou aos 28, em mais um gol de cabeça, dessa vez com Duda Sampaio aproveitando cruzamento de Antônia.

Com dois gols de desvantagem, as chilenas desanimaram e o Brasil criou várias chances para marcar o terceiro, que chegou aos 35 minutos com Luana batendo de fora da área para surpreender a goleira Antonia Canales.

Pouco depois do intervalo, Geyse fechou a goleada brasileira novamente de cabeça, depois de receber cruzamento da esquerda de Tamires.

No segundo tempo, as mudanças nas equipes fizeram a partida perder intensidade. Diante dos pedidos da torcida, a técnica Pia Sundhage colocou em campo a veterana Marta, de 37 anos, para disputar os minutos finais do amistoso.

A seleção brasileira feminina embarca na segunda-feira rumo à Austrália, onde estreia no dia 24 de julho no Grupo F do Mundial, contra o Panamá. Posteriormente, a Seleção encara França (29 de julho) e Jamaica (2 de agosto).

