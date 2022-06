Brasil goleia Argentina e vai à final do Sul-Americano de Rugby

A seleção brasileira feminina de rugby sevens está na final do Sul-Americano da modalidade, disputado no Estádio Elcyr Resende de Mendonça em Saquarema, no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado (11), as Yaras, como é conhecido o time nacional, fez 27 a 0 na Argentina e se garantiu na decisão do torneio. O jogo final será contra a Colômbia, que venceu o Paraguai por 7 a 0, na outra partida da semifinal.

A vitória brasileira contra as argentinas foi construída com três tries (espécie de gol do rugby) da Gabi, dois da Thalia e uma conversão (chute de bonificação depois da marcação do trie) de Luiza. O jogo que decidirá o campeão do Sul-Americano está marcado para 16h34 da tarde de hoje.





Esta é a 21ª edição do torneio, que só teve um campeão diferente do Brasil: a Colômbia venceu em 2015, quando as Yaras não estiveram presentes, por já terem vaga nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano seguinte (o torneio funcionou como Pré-Olímpico).

No rugby sevens, as partidas têm duração de 14 minutos, divididos em dois tempos de sete minutos cada. Apesar do retrospecto amplamente favorável ao Brasil, a Colômbia é o único país sul-americano que derrotou o time verde e amarelo em jogos oficiais. Foi na disputa do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.