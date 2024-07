Brasil gerou 1,63 milhão de postos de trabalho no trimestre até junho, aponta IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 10:40 Para compartilhar:

O Brasil registrou uma geração de 1,63 milhão de vagas no mercado de trabalho no trimestre até junho de 2024, ante os três meses até março. Trata-se de um aumento de 1,6% na ocupação ante o trimestre anterior, finalizado em março, informou nesta quarta-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, a população ocupada somou 101,83 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho. Em um ano, a alta foi de 3% e mais 2,92 milhões de pessoas encontraram ocupação.

Já a população desocupada recuou 12,5%, em 1,1 milhão de pessoas em um trimestre, totalizando 7,54 milhões de desempregados no trimestre até junho. Em um ano houve redução de 12,8% nesse grupo e 1,1 milhão de pessoas deixaram o desemprego.

A população inativa ou fora da força de trabalho, por sua vez, somou 66,71 milhões de pessoas no trimestre encerrado em junho, 184 mil a menos do que no trimestre anterior (-0,3%), o que o IBGE considerou “estabilidade”. Na comparação com um atrás, informou o IBGE, esse contingente caiu 0,5%.

O nível da ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – ficou em 57,8% no trimestre até junho, 0,8 ponto porcentual acima do registrado no trimestre encerrado em março, e 1,2 ponto porcentual acima do nível registrado um ano antes, em junho de 2023.