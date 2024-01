Brasil gera quase 1,5 milhão de empregos formais em 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/01/2024 - 9:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 31 GEN – O Brasil criou quase 1,5 milhão de empregos com carteira assinada em 2023, com uma queda de 26,3% em relação com 2022, de acordo com o Novo Cadastro Permanente de Empregados e Desempregados (Caged).

No ano passado, houve 1.483.598 de novas vagas formais de trabalho, resultado decorrente de 23.257.812 milhões de contratações e 21.774.214 milhões de demissões.

Os número do Caged estão longe das expectativas do governo, que projetava criar 2 milhões de postos formais.

“Do jeito que herdamos o país, creio que foi um número razoável. Não vamos comemorar, mas foi um número razoável”, declarou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O setor que registrou mais contatações foi o de serviços (886.256 vagas), seguido pelo comércio (276.528), construção (158.940) indústria (127.145) e agropecuária (34.762).

Já o estado que gerou mais empregos em números absolutos foi São Paulo, com 390.719, enquanto o Acre encerra o ranking, com 4.562. (ANSA).

