Brasil ganha ouro nos 100m livre e mais 6 pódios no Mare Nostrum em Barcelona

Com direito a um ouro conquistado por Breno Correia nos 100 metros livre, a natação do Brasil conquistou sete medalhas no primeiro dia de disputas da etapa de Barcelona do circuito Mare Nostrum. O nadador baiano assegurou o seu lugar no topo do pódio ao terminar a final da prova deste sábado em 48s89, logo à frente do italiano Alessandro Miressi, que garantiu a prata ao cravar 49s16. E, de maneira curiosa, o bronze foi dividido por dois brasileiros: Gabriel Santos e Marcelo Chierighini, que bateram a mão na borda na chegada com o mesmo tempo de 49s30.

Além do ouro e destes dois terceiros lugares, a seleção brasileira ganhou duas pratas e outros dois bronzes neste dia na competição realizada na Espanha. Uma das medalhas prateadas foi obtida por Jhennifer Conceição, que terminou na segunda posição a final dos 50 metros peito com o tempo de 30s65. Ela só ficou atrás da russa Yulia Efimova, ouro com 30s17.

Vale lembrar que, na última quarta-feira, Jhennifer faturou uma prata nesta mesma prova na etapa de Canet do circuito Mare Nostrum. Naquela ocasião, ela terminou a disputa em 30s64 e ficou apenas 0s04 de Efimova, que também levou o ouro na França.

A outra prata do Brasil neste sábado em Barcelona foi conquistada por Guilherme Guido na prova dos 50m costas. Ele se garantiu no segundo degrau do pódio ao cronometrar o tempo de 25s15, mas ele foi superado com certa folga pelo norte-americano Michael Andrew, ouro com 24s67.

Já os outros dois bronzes da natação do País neste dia de disputas na Espanha foram faturados por Felipe Lima nos 100m peito, com o tempo de 59s90, e por Luiz Altamir nos 200m borboleta, com 1min58s63. Na primeira destas finais, o britânico Adam Peaty, atual campeão olímpico e recordista mundial, venceu com 58s15, a melhor marca do ano no mundo nesta prova.

Esta etapa de Barcelona do circuito Mare Nostrum serve como preparação dos brasileiros para o Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, que será realizado no próximo mês, na Coreia do Sul. A natação do País também mira nesta temporada a sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima, marcados para ocorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.

Os nadadores do Brasil estarão presentes em outras provas do Mare Nostrum em Barcelona neste domingo, com destaque para Bruno Fratus nos 50m livre. Dono do melhor tempo do ano na prova, com a marca de 21s31, ele já ganhou a etapa de Canet desta competição, na última terça-feira, com 21s64.