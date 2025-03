Brasil ganha embaixadora da Copa do Mundo de Tiramisù

SÃO PAULO, 21 MAR (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – Quando iniciou sua “doce viagem” em 2023 rumo à Itália para participar e sair vitoriosa da Copa do Mundo de Tiramisù, a paulistana Patricia Guerra não imaginava que dois anos depois acumularia uma nova conquista: ser anunciada como embaixadora da competição no Brasil.

A informação foi divulgada à ANSA pela brasileira, que assume a função a partir desta sexta-feira (21), data que coincide com as comemorações do “Dia do Tiramisù” e do próprio aniversário dela.

Criada em 2017 por Francesco Redi, do Twissen Group, a Tiramisù World Cup (TWC) reúne confeiteiros amadores do mundo inteiro com o desafio de preparar o melhor tiramisù do mundo, uma das mais amadas e tradicionais sobremesas italianas.

Para Redi, a brasileira tem sido uma referência para a TWC, representando o Brasil como competidora e agora como embaixadora do evento.

“Sua liderança é uma verdadeira representação da qualidade, criatividade e dedicação que a competição busca celebrar. A trajetória de Patricia é um exemplo claro de comprometimento com a arte da confeitaria e espelha o objetivo principal daTWC: promover e preservar a tradição do tiramisù”, afirmou.

Já Guerra expressou sua emoção pelo convite. “Ele viu o amor que eu tenho pela TWC, pelo tiramisù, por essa história. Acho que isso encantou os italianos. Desde minha vitória em 2023, na Itália, aquela explosão, aquele choro espontâneo, acredito que isso tenha feito a diferença”, afirmou à ANSA.

A campeã da 7ª edição da Copa em Treviso destacou ainda que “sempre” que pode “leva o nome do tiramisù”, porque “quer que a sobremesa ganhe notoriedade no Brasil”, principalmente por ser deliciosa, por ter uma história muito bonita e por também ter sido um “divisor de águas” em sua vida.

Para a brasileira, a escolha de uma embaixadora para a TWB também representa a consolidação da marca no país sul-americano.

“Eu quero que esse evento aqui no Brasil seja tão grandioso quanto é na Itália”, ressaltou ela, lembrando que a nação tem uma das maiores comunidades italianas no exterior.

“Quero que nosso concurso ganhe notoriedade, força, presença.

E que cada vez mais pessoas se inspirem, se inscrevam e participem”, enfatizou ela, citando a criatividade dos brasileiros e a riqueza de frutas, grãos, sementes e ingredientes exóticos no país.

“Eu quero etapas no Brasil inteiro. Eu quero ir para a Bahia, Amazonas. Quero etapas nos extremos, porque nós vamos trazer etapas do tiramisù clássico, que eu venci, mas também vamos trazer a etapa criativa”, concluiu. (ANSA).