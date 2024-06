Brasil Game Show completa 15 anos somando quase 3 milhões de visitantes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 10:14 Para compartilhar:

Em 2024, a Brasil Game Show (BGS) chega ao seu 15º ano com novos planos e muita história para contar.

Criada em 2009, a BGS – que na época se chamava Rio Game Show – foi realizada em apenas um dia, mas foi no formato atual que o evento de games se consolidou como o maior da América Latina: 5 dias de atrações nacionais e internacionais, incluindo grandes nomes da indústria, além de torneios de esportes eletrônicos e concursos de cosplay.

“Desde o início, nosso objetivo foi proporcionar aos gamers uma experiência única, que eu, como gamer, sonhava em ver no país. Acompanhar a evolução da BGS e perceber que a feira se tornou uma referência global nesse setor é algo verdadeiramente gratificante e motivo de muito orgulho”, destaca Marcelo Tavares, criador e CEO da Brasil Game Show.

Nintendo, PlayStation, Xbox, Sega, Ubisoft e Activision são apenas algumas das referências globais que marcaram presença em terras brasileiras ao longo dos últimos 15 anos.

“Relembrar tudo o que vivemos nesse período é uma verdadeira viagem pela linha do tempo da indústria dos games no Brasil”, completa Marcelo Tavares, criador e CEO da Brasil Game Show.

A BGS é feita principalmente por um público apaixonado que visita o evento para celebrar os jogos, encontrar seus ídolos, se divertir com amigos e conhecer as principais novidades do setor. E em 2024 não será diferente. A edição de 15 anos será realizada entre os dias 9 e 13 de outubro deste ano, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O público já pode adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento através do site oficial. Mais novidades sobre atrações e lançamentos serão divulgadas em breve.