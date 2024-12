Brasil fica nas últimas posições em ranking que mede desempenho de estudantes em ciências e matemática

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2024 - 9:07 Para compartilhar:

O Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS) 2023, divulgado nesta quarta-feira, 4, mostrou que o Brasil ficou entre os piores participantes nas duas disciplinas que avaliam o desempenho dos estudantes do 4° e 8° anos do ensino fundamental.

Essa foi a primeira vez que o Brasil participou desse teste internacional. Em 2023, o levantamento contou, ao todo, com 650 mil alunos de 64 países. O TIMSS avalia a qualidade do ensino nas disciplinas de matemática e ciências.

Por meio de comunicado, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) afirmou que as redes privada e federal de ensino alcançaram uma média de desempenho superior à geral brasileira em todas as etapas do estudo. “As escolas localizadas na zona urbana registraram média maior do que a das escolas rurais”, completou.

O TIMSS é dividido em quatro níveis e pontos de corte: avançado (625), alto (550), intermediário (475) e baixo (400). Além disso, os critérios de proficiência são os mesmos para todos os alunos, independentemente da série escolar, visando uma comparação direta entre os desempenhos dos estudantes de diferentes países e sistemas educacionais.

Confira o ranking completo:

Matemática – 4º ano

Cingapura – 615 China (Taipé) – 607 Coreia do Sul – 594 Hong Kong – 594 Japão – 591 China (Macau) – 582 Lituânia – 561 Turquia – 553 Inglaterra – 552 Polônia – 546 Irlanda – 546 Romênia – 542 Holanda – 537 Letônia – 534 Noruega – 531 República Checa – 530 Suécia – 530 Bulgária – 530 Finlândia – 529 Austrália – 525 Alemanha – 524 Dinamarca – 524 Sérvia – 523 Bélgica – 521 Hungria – 520 Portugal – 517 Estados Unidos – 517 Chipre – 516 Eslováquia – 515 Eslovênia – 514 Itália – 513 Armênia – 513 Albânia – 512 Canadá – 504 Espanha – 498 Emirados Árabes Unidos – 498 Geórgia – 498 Azerbaijão – 494 Nova Zelândia – 490 Cazaquistão – 487 França – 484 Montenegro – 477 Macedônia do Norte – 474 Catar – 464 Bahrein – 462 Kosovo – 451 Bósnia – 447 Chile – 444 Uzbequistão – 443 Jordânia – 427 Omã – 421 Irã – 420 Arábia Saudita – 420 Brasil – 400 Marrocos – 393 Kuwait – 382 África do Sul – 362

Matemática – 8º ano

Cingapura – 605 China (Taipé) – 602 Coreia do Sul – 596 Japão – 595 Hong Kong – 575 Inglaterra – 525 Irlanda – 522 República Checa – 518 Suécia – 517 Lituânia – 514 Áustria – 512 Austrália – 509 Turquia – 509 Hungria – 506 Finlândia – 504 Noruega – 501 Itália – 501 Malta – 499 Romênia -496 Chipre – 494 Emirados Árabes Unidos – 489 Estados Unidos – 488 Israel – 487 Azerbaijão – 479 França – 479 Portugal – 475 Geórgia – 467 Cazaquistão – 454 Catar – 451 Bahrein – 426 Irã – 423 Uzbequistão – 421 Chile – 416 Omã – 411 Malásia – 411 Kuwait – 399 Arábia Saudita – 397 África do Sul – 397 Jordânia – 388 Palestina – 382 Brasil – 378 Marrocos – 37

Ciências – 4º ano

Cingapura – 607 Coreia do Sul – 583 China (Taipé) – 573 Turquia – 570 Inglaterra – 556 Japão – 555 Polônia – 550 Áustria – 550 Hong Kong – 545 Finlândia – 542 Lituânia – 537 China (Taipé) – 536 Suécia – 533 Irlanda – 532 Estados Unidos – 532 Noruega – 530 Bulgária – 530 Romênia – 526 República Checa – 526 Eslovênia – 526 Letônia – 526 Hungria – 524 Dinamarca – 522 Canadá – 521 Eslováquia – 521 Nova Zelândia – 517 Holanda – 517 Alemanha – 515 Portugal – 511 Itália – 511 Sérvia – 510 Espanha – 504 Emirados Árabes Unidos – 495 Albânia – 491 França – 488 Chipre – 487 Chile – 479 Bahrein – 475 Catar – 472 Cazaquistão – 467 Geórgia – 465 Montenegro – 461 Armênia – 457 Bósnia – 448 Macedônia do Norte – 439 Omã – 433 Irã – 432 Arábia Saudita – 428 Brasil – 425 Azerbaijão – 422 Jordânia – 418 Uzbequistão – 412 Kosovo – 403 Marrocos – 390 Kuwait – 373 África do Sul – 308

Ciências – 8º ano

Cingapura – 606 China (Taipé) – 572 Japão – 557 Coreia do Sul – 545 Inglaterra – 531 Finlândia – 531 Turquia – 530 Hong Kong – 528 República Checa – 527 Irlanda – 525 Hungria – 522 Suécia – 521 Austrália – 520 Lituânia – 519 Estados Unidos – 513 Áustria – 512 Portugal – 506 Malta – 501 Itália – 501 Noruega – 488 Emirados Árabes Unidos – 486 França – 486 Catar – 481 Israel – 481 Romênia -466 Chipre – 464 Omã – 456 Chile – 455 Bahrein – 452 Geórgia – 448 Cazaquistão – 443 Malásia – 426 Brasil – 420 Kuwait – 420 Arábia Saudita – 419 Irã – 419 Jordânia – 413 Azerbaijão – 411 Uzbequistão – 396 Palestina – 393 África do Sul – 362 Marrocos – 327

49% dos alunos brasileiros conseguiram atingir ao menos 400 pontos, nível de desempenho de quem consegue somar e subtrair números de até três dígitos e aplicar propriedades básicas de formas geométricas.