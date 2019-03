Brasil faz primeiro embarque de semente de aveia preta à União Europeia

Brasília, 13 – O Brasil embarcou no dia 26 de fevereiro 24 toneladas de sementes convencionais de aveia preta à França, informou nesta quarta-feira, 13, o Ministério da Agricultura. Em nota, a pasta diz que a exportação foi possível após reconhecimento, pela União Europeia (UE), da equivalência dos sistemas de certificação. “A equivalência foi obtida no final do ano passado para sementes de cereais e forrageiras produzidas no Brasil.”

As sementes de aveia, produzidas pelo Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), são utilizadas para a formação de pastagem destinada à alimentação de rebanhos.

A exportação foi realizada pela empresa ADKalil Agricultural Consulting & Trading, de Porto Alegre (RS).