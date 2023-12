Brasil faturou -13,5% com exportações de frango em novembro ante 2022, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 8/12/2023 – O Brasil embarcou ao exterior em novembro um total de 377,4 mil toneladas de carne de frango, considerando-se todos os produtos, entre carne in natura e processada, montante 0,5% acima do apurado em novembro de 2022. Em faturamento, as exportações somaram US$ 676,1 milhões no mês passado, valor 13,5% abaixo dos US$ 781,3 milhões faturados em igual mês de 2022. As informações foram divulgadas, nesta quinta-feira (7), em nota, pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Considerando-se 11 meses de 2023, as exportações cresceram 5,6% em volume, para 4,684 milhões de toneladas – ante 4,436 milhões de toneladas entre janeiro e dezembro de 2022. Já o faturamento ficou praticamente estável no período, com US$ 8,977 bilhões – ante US$ 8,976 bilhões em 2023 até novembro. Segundo o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota, a expectativa da entidade é superar os 5 milhões de toneladas exportadas em carne de frango este ano.

