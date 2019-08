Brasil fatura sete pódios e vaga olímpica no tiro com arco no último dia do Pan

O Brasil fechou sua participação no Pan de Lima com mais sete pódios, em três modalidades diferentes: judô, caratê e tiro esportivo. O grande nome deste domingo foi Mayra Aguiar, que não deu chances para suas adversárias e conquistou a medalha de ouro na categoria até 78 kg. Já David Moura e Beatriz Souza, nos pesados, ficaram com o bronze.

Para Mayra, foi seu primeiro ouro nos Jogos Pan-Americanos, justamente na quarta edição que esteve presente. Ela foi prata no Rio, em 2007, perdendo a final para a norte-americana Ronda Rousey, que depois faria história no UFC. Nas edições seguintes, caiu para Kayla Harrison, também dos Estados Unidos, em ambas, ficando com o bronze em 2011 e a prata em 2015.

“Ainda não caiu a ficha do que é uma conquista de ouro em um Pan. Foi minha primeira grande competição em 2007 e no Rio. Tenho carinho por esse torneio e agora é aproveitar mais um objetivo alcançado. Eu procuro dar o meu melhor, entrar na competição e sair tendo dado meu melhor. De brinde veio a medalha de ouro”, disse.

No tiro com arco, o Brasil conquistou a vaga olímpica com a presença de Marcus Vinicius D’Almeida na final, mesmo com ele perdendo e ficando com a prata. Outra modalidade que o Brasil subiu ao pódio no último dia em Lima foi o caratê, com as pratas de Douglas Brose e Hernani Veríssimo, e o bronze de Vinicius Figueira.