Brasil fatura bronze em competição internacional de ginástica rítmica

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 16/07/2023 - 10:21 Compartilhe

A seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou a medalha de bronze na etapa de Cluj-Napoca, na Romênia, da Challenge Cup. Neste sábado (15), o conjunto brasileiro, com Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, somou 64.500 pontos. A Itália, com 70.050, foi campeã e a Bulgária, com 66.250, ficou a prata. A Challenge Cup é uma competição da elite da Federação Internacional da modalidade (FIG) ficando abaixo apenas da Copa do Mundo no circuito mundial.

Nas disputas individuais, Geovanna Santos terminou na sétima colocação, melhor posição já obtida por uma brasileira. Bárbara Domingos fechou na 12ª posição na disputa.

Notícias relacionadas:

A temporada tem sido histórica para o Brasil. Em março, o conjunto foi bronze de forma inédita no geral da etapa de Atenas da Copa do Mundo. No individual, Barbara Domingos conquistou o primeiro bronze individual verde e amarelo na etapa búlgara da Copa do Mundo e o ouro inédito no Grand Prix de Thiais, na França.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias