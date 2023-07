Brasil fará parte de tour de divulgação de vinhos italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 11:50 Compartilhe

VERONA, 31 JUL (ANSA) – A cidade de Bento Gonçalves, considerada a capital brasileira do vinho, no Rio Grande do Sul, vai fazer parte da programação organizada pelo grupo italiano de eventos Veronafiere para promover os vinhos italianos no mundo.

A cidade vai receber, entre os dias 12 e 14 de setembro, a quarta edição do evento “Wine South America”, considerado referência do setor no continente.

O tour de promoção do Vinitaly – selo que representa os vinhos italianos no mundo – também vai passar por outros 14 países-chaves.

As viagens e eventos, realizados entre setembro de 2023 e março de 2024, vão focar em fidelizar as relações com os principais compradores e conquistar novos operadores.

O “roadshow” vai passar por mercados históricos como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Suíça, que juntos representam mais da metade das exportações de vinhos italianos.

Também fazem parte do roteiro países que estão aumentando suas compras, como Canadá, França, Bélgica, Japão, Suécia e Áustria.

Mercados emergentes também foram levados em consideração – além do Brasil, o Vinitaly vai passar por países como China, Sérvia, Coreia do Sul e Dinamarca. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias