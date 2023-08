Brasil expressa ‘consternação’ por morte de candidato no Equador

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 AGO – O governo brasileiro manifestou sua “consternação” pelo assassinato do candidato a presidente do Equador Fernando Villavicencio, de 59 anos, vítima de um ataque a tiros enquanto saía de um comício na capital Quito.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, do assassinato, na tarde de hoje, 9 de agosto, em Quito, de Fernando Villavicencio, candidato às eleições presidenciais no Equador”, afirma um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores na noite de ontem (9).

“Ao manifestar a confiança de que os responsáveis por esse deplorável ato serão identificados e levados à justiça, o governo brasileiro transmite suas sentidas condolências à família do candidato presidencial e ao governo e povo equatorianos”, diz a nota. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias