Brasil expressa ‘consternação’ com morte de reféns israelenses

SÃO PAULO, 1 SET (ANSA) – O governo brasileiro expressou “consternação” com a descoberta dos corpos de seis reféns israelenses que eram mantidos em cativeiro pelo grupo fundamentalista Hamas na Faixa de Gaza.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores “repudia toda forma de violência contra civis” e “condena a morte dos reféns”, além de transmitir “condolências aos familiares das vítimas” e “deplorar a continuidade do conflito” no enclave palestino.

“A notícia reforça a convicção do governo brasileiro sobre a absoluta necessidade de alcançar, com máxima urgência, acordo de cessar-fogo permanente e abrangente, que possibilite a libertação de todos os reféns, assim como prestação de assistência humanitária desimpedida à população da Faixa de Gaza”, diz o comunicado do Itamaraty.

Os corpos dos reféns foram encontrados em Rafah e pertencem a Alex Lubnov, 33 anos e que também tinha cidadania russa; Almog Sarusi, 27; Eden Yerushalmi, 24; Carmel Gat, 39; o americano-israelense Hersh Goldberg-Polin, 23; e Ori Danino, 25.

Cinco deles tinham sido raptados pelo Hamas no festival de música eletrônica Nova, um dos principais alvos dos terroristas nos atentados de 7 de outubro. A única exceção é Carmel, sequestrada no kibutz Be’eri. (ANSA).