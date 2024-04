Brasil expressa ‘consternação’ com ataque de Israel a ONG

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 4 ABR (ANSA) – O governo brasileiro expressou “profunda consternação” com o ataque de Israel que matou sete funcionários da ONG World Central Kitchen (WCK), empenhada na distribuição de alimentos na Faixa de Gaza.

“Ao expressar sua solidariedade ao povo da Palestina e dos demais países de nacionalidade das vítimas (Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Polônia), sobretudo a seus familiares, o Brasil lamenta que mais de 200 agentes humanitários tenham sido mortos na Faixa de Gaza desde outubro de 2023”, diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

“Esse número é o maior da história da ONU e representa, em menos de seis meses de conflito, quase três vezes mais vítimas entre trabalhadores humanitários do que jamais registrado em um único conflito, no período de um ano”, acrescenta.

Na nota, o Itamaraty também “deplora as mortes de civis e trabalhadores de saúde palestinos e os danos causados por ação militar que resultou na destruição do hospital Al-Shifa, em contexto no qual a assistência médica à população de Gaza é fundamental”.

“O governo brasileiro reitera o firme repúdio a toda e qualquer ação militar contra alvos civis, sobretudo aqueles ligados à prestação de ajuda humanitária e de assistência médica”, afirma o comunicado. (ANSA).

