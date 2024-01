Brasil exportou 3.507 t de carne de pato em 2023, 19% mais que em 2022, diz ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 8:29 Para compartilhar:

São Paulo, 19 – A exportação brasileira de carne de pato somou no ano passado 3.507 toneladas, 18,9% acima de 2022, quando as vendas totalizaram 2.950 toneladas. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em nota, a receita foi 24,4% maior, de US$ 13,7 milhões, em comparação com US$ 11 milhões do ano anterior.

A Arábia Saudita foi o principal destino da carne de pato do Brasil em 2023, com 986 toneladas, 2% menos em relação ao ano anterior. Os Emirados Árabes Unidos importaram 916 toneladas (alta de 32% ante 2022), segundo o mesmo comparativo. Outros destaques foram Catar, com 422 toneladas (+38%), México, com 266 toneladas (+11%) e Japão, com 238 toneladas (+54%).

“O setor tem investido no fortalecimento da imagem internacional por meio da marca setorial Brazilian Duck. O crescimento das vendas externas desse segmento de alto valor agregado e de produtos premium tem influência direta da estratégia setorial, que deve continuar a gerar importantes receitas cambiais para o Brasil”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota.

Em dezembro, as exportações de carne de pato totalizaram 484 toneladas, 171,7% mais que o total registrado no igual período de 2022, com 178 toneladas. A receita foi de US$ 1,7 milhão, 115,6% mais que os US$ 791 mil do 12º mês de 2022.

