Brasil exportou 25,4 mil t de ovos em 2023, 168% mais que em 2022, afirma ABPA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 9:00 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – A exportação brasileira de ovos in natura e processados em 2023 somou 25,4 mil toneladas, 168,1% acima de 2022, quando as vendas totalizaram 9,5 mil toneladas. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que divulgou os dados, a receita foi 182% superior, somando US$ 63,2 milhões, contra US$ 22,4 milhões no ano anterior. Em dezembro, as exportações de ovos totalizaram 947 toneladas, 119,5% mais que o total registrado no mesmo período de 2022, de 431 toneladas. A receita foi de US$ 2,5 milhões, 93,3% acima dos US$ 1,3 milhão de dezembro de 2022.

O Japão foi o principal destino dos ovos produzidos no Brasil, com 10,3 mil toneladas em 2023, 848,5% mais. “Em seguida aparecem Taiwan, com 5,3 mil toneladas no ano (sem dados comparativos em 2022) e Chile, com 2,8 mil toneladas (+1.302,3%)”, diz a ABPA.

“O expressivo aumento do volume exportado de ovos em 2023, respaldado pela biosseguridade da produção nacional frente à ausência de Influenza Aviária no País, encontrou destino em nações de elevados critérios sanitários, o que destaca a confiança dos países no trabalho executado pelas empresas do Brasil e pelo poder público para a preservação de nosso status sanitário”, disse em nota o presidente da ABPA, Ricardo Santin. “Hoje, as exportações de ovos representam 1% do total produzido pelo Brasil, e geram receita importante para a sustentabilidade da cadeia produtiva, especialmente diante em um quadro de oscilações de custos”, acrescentou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias