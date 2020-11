Brasil exporta recorde de café para mês de outubro, informa Cecafé

São Paulo, 11 – O Brasil exportou recorde 4,092 milhões de sacas de 60 kg de café em outubro, segundo maior volume mensal do ano, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado & moído. O resultado corresponde a um aumento de 11,5% em comparação com outubro de 2019. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), divulgados nesta quarta-feira, 11.

No décimo mês do ano, a receita cambial gerada pelos embarques foi de US$ 509,572 milhões, aumento de 8,5% ante outubro do ano passado. Na conversão em reais, o valor atingiu R$ 2,9 bilhões, a maior receita dos últimos cinco anos, com crescimento de 49,4% em relação ao mês de 2019. Já o preço médio da saca de café no mês foi de US$ 124,52.

O café arábica representou 81,4% do volume total exportado, equivalente a 3,3 milhões de sacas. O café conilon (robusta) atingiu participação de 11,5%, com o embarque de 471,8 mil sacas e o café solúvel representou 7,1% das exportações, com 288,4 mil sacas exportadas. Entre as variedades, o café arábica se destacou pelo aumento de 12,4% nas vendas em comparação a outubro de 2019 e o conilon apresentou crescimento de 31,4%.

O presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, disse em comunicado que “com embarques acima de 4 milhões de sacas, pelo segundo mês consecutivo, o País obteve um desempenho histórico inédito que culminou no melhor resultado no 5º bimestre, com o volume acumulado no período (setembro/outubro) de 8,3 milhões de sacas e as expectativas são da manutenção desses volumes nos próximos dois meses”.

“Esse resultado significa uma relevante injeção de reais para o agronegócio café brasileiro, bem como confirma a tendência de expansão de seu market share, atendendo com excelência, qualidade e sustentabilidade os 122 países de destinos importadores e, principalmente, destacando-se na capacidade de o País em suprir a forte iniciativa de cafés arábicas certificados, na Bolsa de Café de Nova York”.

Para Carvalhaes, “as questões de logística, como falta de contêineres no porto e espaço nas embarcações, estão se normalizando aos poucos e com as correções que se procedem após o fechamento, o mês de outubro tende a se destacar ainda mais e se tornar recorde nas exportações para um único mês”.

