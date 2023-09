Brasil exporta 9,396 milhões de t de milho em agosto, diz MDIC, alta anual é de 26,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 17:39 Compartilhe

São Paulo, 1 – O Brasil exportou em agosto 9,396 milhões de toneladas de milho, volume 26,2% maior que as 7,446 milhões de toneladas contabilizadas em agosto do ano passado. Na comparação com julho, quando o País enviou ao exterior 4,301 milhões de toneladas, o aumento foi de 73,1%.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no período da tarde desta sexta e consideram 23 dias úteis.

A receita obtida com os embarques de milho em agosto foi de US$ 2,244 bilhões, avanço de 10,8% ante os US$ 2,026 bilhões apurados em igual mês de 2022 e incremento de 110,3% na comparação com a receita de US$ 1,067 bilhão registrada em julho.

O preço médio pago pela tonelada de milho brasileiro em agosto foi de US$ 238,80, queda de 12,2% ante o valor médio de US$ 272,10/tonelada apurado em agosto de 2022 e de 3,8% em relação aos US$ 248,10/tonelada contabilizados em julho.

