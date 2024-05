Brasil estreia no Pré-Olímpico Mundial de boxe da Tailândia com duas vitórias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 15:42 Para compartilhar:

O Brasil iniciou sua campanha no último Pré-Olímpico Mundial de boxe com duas vitórias neste domingo, em Bangcoc, na Tailândia. Cleisson Charles, nos 63,5kg, e Wanderson de Oliveira, nos 71kg, avançaram para a próxima rodada da competição.

Cleisson Charles enfrentou o moçambicano Bernardo Delfina Marime na primeira rodada do torneio. Com muito volume e movimentação, o brasileiro venceu o primeiro round por unanimidade. Na segunda parcial, Cleisson Charles seguiu com muita intensidade, encaixou bons cruzados e garantiu novamente 10 a 9 de todos os árbitros. No último assalto, o moçambicano esboçou uma reação, mas Cleisson Charles garantiu vitória por decisão unânime.

O próximo adversário de Cleisson Charles será o cubano Erislandy Alvarez, vice-campeão mundial em 2023, na terça-feira.

Medalhista de bronze no Mundial de Tashkent, em 2023, Wanderson de Oliveira enfrentou o vietnamita Nguyen Duc Long e venceu por RSC (interrupção da luta pelo juiz) no segundo round. No primeiro assalto, o brasileiro variou os golpes e já havia conseguido abrir contagem duas vezes. O brasileiro luta agora contra Stephen Zimba, de Zâmbia.

Nesta segunda-feira, a terceira representante brasileira na competição, Viviane Pereira, faz sua estreia no Pré-Olímpico. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 enfrenta a americana Naomi Graham, às 10h (de Brasília), nos 75kg.