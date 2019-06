Brasil estreia na Copa América com vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia

O Brasil estreou na Copa América com uma vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia nesta sexta-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Depois de um primeiro tempo morno, em que teve até vaias da torcida, a seleção brasileira voltou melhor na segunda etapa.

Philippe Coutinho estufou as redes duas vezes: aos 4 minutos, de pênalti após um toque de mão da defesa boliviana e três minutos depois, de cabeça, após um cruzamento de Firmino. Everton, que tinha acabado de entrar, decretou a vitória brasileira a cinco minutos do fim da partida. Também pelo grupo A, Peru e Venezuela se enfrentam neste sábado, em Porto Alegre.

