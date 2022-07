Brasil estreia em grande estilo e atropela Argentina pela Copa América Feminina Bia Zaneratto e Adriana dão show e brasileiras amassam rivais na Colômbia

O Brasil estreou com o pé direito na Copa América Feminina, vencendo o clássico contra a Argentina por 4 a 0. As comandadas de Pia Sundhage dominaram e amassaram as rivais e conquistaram os três primeiros pontos no Grupo B da competição. Adriana marcou duas vezes e Bia Zaneratto e Debinha completaram a goleada.

DOMÍNIO BRASILEIRO E SHOW DE BIA ZANERATO

As brasileiras começaram dominando o 1° tempo, tendo mais a posse de bola e criando chances. Bia Zaneratto era a jogadora que levava mais perigo. Aos 14 minutos, ela cruzou na área e obrigou a goleira argentina a espalmar. Já na marca dos 28 minutos, recebeu cruzamento de Fê Palermo e cabeceou para fora.

Aos 28 minutos do 1° tempo, Ana cortou para o meio e encontrou Tamires no lado esquerdo. Ela poderia finalizar, mas tocou para Adriana abrir o placar para o Brasil com o gol vazio.

+ Neymar, Dinamite, Gabigol… Fred é homenageado por nomes do mundo do futebol

E TEVE GOL DELA

O Brasil manteve o ritmo e ampliou aos 33 minutos, Bia Zaneratto invadiu a área e sofreu um pênalti. Na cobrança, a mesma converteu batendo firme no canto esquerdo.

Jogadoras celebram gol de Bia Zaneratto (Thais Magalhães/CBF)

NO TRAVESSÃO

Aos 37 minutos, as argentinas levaram perigo pela primeira vez na partida: Núñez bateu forte de longe e acertou o travessão.

O Brasil manteve o domínio na etapa complementar. Aos oito minutos, Adriana prendeu pelo lado esquerdo e liberou o avanço de Tamires que cruzou para Bia Zaneratto, mas a zagueira travou a finalização na hora.

+ Veja o guia da Copa América Feminina

MAIS UM DE ADRIANA

Bia seguiu levando perigo e aos 11 minutos, bateu cruzado e a bola passou raspando a trave da goleira argentina. Um minuto depois, a mesma fez uma bela enfiada de bola para Adriana que driblou a arqueira e marcou o terceiro.

DEBINHA ENCERRA O BAILE

​O jogo seguiu sem muitas chances até que aos 41 minutos, Debinha foi acionada, avançou em velocidade, driblou a goleira Correa e fechou a conta para as brasileiras.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Com o resultado, a Seleção Brasileira assume a ponta do grupo B com três pontos e maior saldo de gols. O Brasil retorna a campo pela Copa América na próxima terça, quando enfrenta o Uruguai às 18h de Brasília.

E MAIS:

E MAIS: