Brasil estará solvido do ponto de vista fiscal a partir do dia 22, diz Onyx

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira, 10, que o tempo de crescimento econômico baixo, nível histórico de desemprego e aparelhamento do governo ficou para trás. “Esse Brasil (de desemprego e PIB baixo) não existe mais. Estamos desamarrando o Brasil e tirando o peso do ombro da população”, disse ele, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019.

Onyx Lorenzoni afirmou também que o atual cenário do Brasil oferece previsibilidade aos investidores estrangeiros, com o andamento de reformas importantes, como a da Previdência. “A empresa que vier para o Brasil tem garantia de que o País estará solvido do ponto de vista fiscal. O Brasil servirá de farol e referência para a América Latina”, disse, destacando que o Brasil estará “solvido” a partir do dia 22, data prevista para a votação da proposta que muda as regras de aposentadoria em segundo turno no Senado.

O ministro ressaltou também que há inúmeras oportunidades em todas as áreas com investimentos sólidos e seguros. “Queremos agora conquistar a confiança de cada investidor que olhe ao Brasil, como oportunidade verdadeira. É seguro e rentável”.

O governo, completou, será, sim, parceiro de quem quiser investir, gerar empregos e renda.

O evento, realizado em São Paulo, é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Além de Lorenzoni, outros nove de 22 ministros brasileiros estão presentes no evento. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Agricultura, Tereza Cristina, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.